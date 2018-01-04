Овечкина выбрали капитаном на Матч звезд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин станет капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звезд Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Капитанов выбирали болельщики в ходе голосования. Овечкин набрал 20,99 процента голосов. Капитаном Тихоокеанского дивизиона стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25,3 процента голосов), команду Атлантического дивизиона за собой поведет форвард Стивен Стамкос из «Тампы Бэй Лайтнинг» (22,18), коллективом из Центрального дивизиона будет командовать защитник «Нэшвилл Предаторс» Пи-Кей Суббан (16,21).

Имена остальных игроков, которые примут участие в Матче всех звезд, определит сама лига. Овечкин примет участие в традиционном уик-энде в девятый раз. В текущем сезоне он возглавляет гонку снайперов с 26 шайбами. В прошлом году команда российского форварда победила в Матче.

Матч всех звезд пройдет 27-28 января на стадионе Amalie Arena в Тампе. В первый день состоится вечер конкурсов, поединки команд будут проводиться 28 января.

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