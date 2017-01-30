Команда Овечкина и Бобровского выиграла Матч звезд НХЛ

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Сборная Столичного дивизиона обыграла команду Тихоокеанского дивизиона со счетом 4:3 в финальной игре Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене «Стэйплс-Центр» в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте лиги.

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В составе победителей выступали два россиянина: вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский и форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

Матч звезд НХЛ прошел в 62-й раз и в третий — в Лос-Анджелесе. Первый показательный поединок с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в Торонто.