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Четверо россиян вошли в сотню величайших игроков в истории НХЛ

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Александр Овечкин
Александр Овечкин

Россияне Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Федоров и Павел Буре попали в список 100 величайших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу, 28 января, сообщается на сайте организации.

Составление рейтинга приурочено к празднованию столетия НХЛ. Выбор осуществляло специально отобранное жюри из 58 человек, в общей сложности имеющих более 1800 лет хоккейной практики.

Овечкин стал одним из шести действующих игроков НХЛ, попавших в список. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» лидирует в списке российских снайперов в истории лиги. В его активе 1011 (548+463) очков в 888 матчах регулярных чемпионатов, в плей-офф он набрал 82 (41+41) очка в 84 поединках. При этом Овечкин ни разу не выигрывал Кубок Стэнли.

Дацюк, ныне защищающий цвета санкт-петербургского СКА, выступал в «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год и дважды завоевывал Кубок Стэнли. Он входит в пятерку самых результативных россиян в истории НХЛ.

Федоров выступал в лиге с 1990 по 2009 год. В составе разных клубов он сыграл свыше 1200 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1179 очков, трижды становился обладателем Кубка Стэнли с «Детройт Ред Уингз».

Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год. Большую часть заокеанской карьеры он провел в «Ванкувер Кэнакс». За 12 сезонов спортсмен сыграл в 702 матчах в регулярных чемпионатах, набрав 779 (437+342) очков.

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