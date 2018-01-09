Овечкин испытал трудности перевода и удивил пользователей сети

Andrei Lazouski / YouTube

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз» допустил языковую оговорку. Видео появилось на YouTube-канале Андрея Лазовского.

Во время интервью хоккеист рассказывал о заброшенной шайбе и перепутал слова shoot («бросать») и shit («срать»). «Мы слишком упростили нашу игру. Оши выиграл вбрасывание, достал для меня шайбу. У меня была возможность поср*ть, и я поср*л. Бросил. Ой, неважно: бросил или поср*л», — сказал Овечкин.

Пользователи Twitter обратили внимание на произошедший казус. Один из юзеров назвал оговорку россиянина забавной, другой посчитал, что сказанное Овечкиным станет классикой.

«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3.

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