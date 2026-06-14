NYT: В США и Канаде начали набирать обороты сепаратистские инициативы

В разных регионах США и Канады усиливаются инициативы, связанные с идеями отделения от этих государств. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Издание также сообщает о появлении идеи создания государства Каскадия, которое могло бы объединить американские штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон, а также канадскую провинцию Британская Колумбия. Помимо этого, отмечаются и другие похожие инициативы в Техасе, Калифорнии, Нью-Мексико и ряде других регионов США.

«В период, когда даже перспективы диалога кажутся маловероятными, движения по перекройке границ штатов для связывания близких по духу регионов или даже отделения от страны набирают обороты», — отмечается в статье.

По данным издания, организатор движения за создание Каскадии Эндрю Энгельсон сообщил, что вместе с командой добивается вынесения на голосование в 2028 году вопроса о возможном отделении от США в штатах Вашингтон и Орегон.

В январе лидеры «Проекта процветания Альберты», радикальной группы правых сепаратистов, подверглись массовой критике со стороны канадских политиков за переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о возможном отделении провинции от Канады.