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00:45, 14 июня 2026Мир

В США и Канаде начали набирать обороты сепаратистские инициативы

NYT: В США и Канаде начали набирать обороты сепаратистские инициативы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В разных регионах США и Канады усиливаются инициативы, связанные с идеями отделения от этих государств. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Издание также сообщает о появлении идеи создания государства Каскадия, которое могло бы объединить американские штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон, а также канадскую провинцию Британская Колумбия. Помимо этого, отмечаются и другие похожие инициативы в Техасе, Калифорнии, Нью-Мексико и ряде других регионов США.

«В период, когда даже перспективы диалога кажутся маловероятными, движения по перекройке границ штатов для связывания близких по духу регионов или даже отделения от страны набирают обороты», — отмечается в статье.

По данным издания, организатор движения за создание Каскадии Эндрю Энгельсон сообщил, что вместе с командой добивается вынесения на голосование в 2028 году вопроса о возможном отделении от США в штатах Вашингтон и Орегон.

В январе лидеры «Проекта процветания Альберты», радикальной группы правых сепаратистов, подверглись массовой критике со стороны канадских политиков за переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о возможном отделении провинции от Канады.

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