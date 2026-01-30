Реклама

Встреча канадских сепаратистов с командой Трампа обернулась скандалом

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

Лидеры «Проекта процветания Альберты», радикальной группы правых сепаратистов, подверглись массовой критике со стороны канадских политиков за переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о возможном отделении провинции от Канады. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Поехать в иностранное государство и попросить помощи в распаде Канады — для этого есть старомодное слово, и это слово — государственная измена», — заявил премьер-министр провинции Британская Колумбия Дэвид Эби.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд также раскритиковал действия сепаратистов, заявив, что любые закулисные переговоры с США в обход федеральных властей и правительств провинций недопустимы.

В ответ на критику сооснователь группы Деннис Модри отверг обвинения в государственной измене и заявил, что считает деятельность движения легитимной борьбой за самоопределение, свободу и экономическое процветание.

Ранее стало известно, что команда Трампа провела встречу с активистами, поддерживающими отделение провинции Альберта от Канады. Отмечается, что Вашингтон, вероятно, согласится оказать материальную поддержку движению сепаратистов.

