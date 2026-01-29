Команда Трампа встретилась со сторонниками выхода одной провинции из состава Канады

FT: Команда Трампа встречалась со сторонниками выхода Альберты из состава Канады

Команда президента США Дональда Трампа провела встречу с активистами, поддерживающими отделение провинции Альберта от Канады. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, лидеры «Проекта процветания Альберты», радикальной группы правых сепаратистов, которая выступает за независимость западной провинции, провели три встречи с представителями Госдепартамента в Вашингтоне с апреля 2025 года.

Сообщается, что команда Трампа намерена еще раз встретиться с активистами в феврале, на которой могут поднять вопрос о кредите в размере 500 миллиардов долларов для финансирования провинции в случае, если референдум о независимости будет одобрен.

Издание отмечает, что Вашингтон, вероятно, согласится оказать материальную поддержку движению сепаратистов. По словам источника газеты, подобное решение подчеркивает напряженность в отношениях между США и Канадой.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп планирует выступить с заявлением на необъявленную тему из Овального кабинета.