08:06, 29 января 2026Мир

Трамп сделает заявление

Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: RS / MPI / Capital Pictures / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему из Овального кабинета. Об этом свидетельствует запись в публичном графике американского лидера, опубликованном на портале Roll Call.

Начало мероприятия запланировано на 16:30 (0:30 по мск). Кроме того, в 10:00 (18:00 по мск) американский лидер поучаствует в закрытом брифинге по вопросам разведки, а в 11:00 (19:00 по мск) глава государства проведет заседание кабинета своей администрации.

Ранее Трамп заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию». Глава Белого дома призвал власти Исламской Республики сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа.

    Обсудить
