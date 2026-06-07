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Бывший СССР
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19:35, 7 июня 2026Бывший СССР

Россию назвали «кормушкой» для Армении

Лидер армянской диаспоры в Сербии Айвазян: Россия была кормушкой для Еревана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ереван

Ереван. Фото: Levon Avagyan / Shutterstock / Fotodom

Россия всегда была «кормушкой» для Армении. Об этом заявил председатель армянской диаспоры в Сербии Самвел Айвазян в комментарии RT.

«Единственные, кто Армении помогал и создал вообще государство армянское в 1922 году, это же были русские», — объяснил он, обратившись к российско-армянской истории.

По словам лидера общины, Армения не может существовать без России. Вместе с тем российской поддержки республику хочет лишить премьер-министр страны Никол Пашинян, подчеркнул Айвазян.

Ранее бывший депутат Национального собрания Армении Тигран Уриханян заявил, что в республике на противников разрыва с Россией оказывают давление.

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