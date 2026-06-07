В Армении рассказали о давлении на противников разрыва с Россией

Экс-депутат Уриханян: На противников разрыва с Россией оказывают давление

В Армении на противников разрыва с Россией оказывают давление. На это в комментарии RT указал бывший депутат Национального собрания страны Тигран Уриханян.

«Им не дают возможности высказаться, им не дают возможности проявить себя каким-либо образом», — подчеркнул он.

По словам экс-депутата, из-за этих тенденций кажется, что в стране гораздо больше противников развития отношений с Россией. Вместе с тем большинство граждан считают разрыв с Москвой катастрофическим.

Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал об изоляции оппозиции от голосования. По его словам, власти используют «репрессивный механизм» для борьбы с оппозиционными политиками.