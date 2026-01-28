Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами по территории исламской республики в случае отказа. Заявление американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию».

«Надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливом и равноправном соглашении с отказом от ядерного оружия, которое будет выгодно для всех сторон. Время на исходе. (...) Новая атака будет гораздо хуже! Не допускайте, чтобы это повторилось», — написал глава Белого дома.

Ранее стало известно, что авианосец Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.