04:53, 26 января 2026

Американский авианосец прибыл на Ближний Восток

13TV: Авианосец ВМС США Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток из-за Ирана
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Авианосец американских ВМС Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном. Такую информацию передает израильский телеканал 13TV.

«Прибытие значительных военно-морских сил ставит США перед решением о возможном ударе в рамках обещания американских военных укрепить системы обороны Израиля», — отмечается в материале. Кроме того, в ближайшие дни вблизи региона обещает появиться батарея противоракетной обороны THAAD.

Телеканал обращает внимание на рост напряженности в регионе. Уточняется, что Соединенные Штаты уже развернули свои силы в стратегических точках на Ближнем Востоке и Средиземном море.

Ранее в Израиле допустили военный удар США по Ирану. Появились данные, что верховный лидер Ирана укрылся в бункере в ожидании американской атаки на страну.

