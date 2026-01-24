В Израиле допустили военный удар США по Ирану

США могут атаковать Иран, пишет The Jerusalem Post.
По данным издания, авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в Малаккский пролив и направляется на Ближний Восток.
Журналисты отметили, что президент США Дональд Трамп может приказать нанести военный удар по Ирану.
«Прибытие этих сил в регион открывает перед Трампом широкий спектр возможных действий против Ирана, от прямых военных ударов до возможности, о которой говорили иностранные дипломаты», — допустил автор статьи.
Ранее сообщалось, что Трамп направил американскую армаду к Ирану «на всякий случай».