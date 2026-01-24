Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:01, 24 января 2026Мир

В Израиле допустили военный удар США по Ирану

Jerusalem Post: Трамп может приказать нанести военный удар по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

США могут атаковать Иран, пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в Малаккский пролив и направляется на Ближний Восток.

Журналисты отметили, что президент США Дональд Трамп может приказать нанести военный удар по Ирану.

«Прибытие этих сил в регион открывает перед Трампом широкий спектр возможных действий против Ирана, от прямых военных ударов до возможности, о которой говорили иностранные дипломаты», — допустил автор статьи.

Ранее сообщалось, что Трамп направил американскую армаду к Ирану «на всякий случай».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны первые детали переговоров России, Украины и США в ОАЭ. Зеленский раскрыл ключевой вопрос встречи

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    В Израиле допустили военный удар США по Ирану

    В российском регионе ввели режим повышенной готовности

    Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего

    Трампа попросили изменить формат работы Совета мира

    Украине предрекли негативный и еще более негативный варианты развития событий

    Дубинский высказался о возможностях Европы в обсуждении Украины

    В США оценили первый день переговоров с Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok