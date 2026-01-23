Реклама

Трамп направил американскую армаду к Ирану «на всякий случай»

Марина Совина
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп направил американскую армаду к Ирану «на всякий случай», пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на слова лидера США.

По его словам, в том направлении идут много кораблей. «На всякий случай…Я бы предпочел, чтобы вообще ничего не произошло, но мы очень внимательно за ними следим», — подчеркнул он.

Как указало издание, из-за последних сообщений Трампа выросли цены на нефть.

Ранее Трамп заявил, что Иран будет стерт с лица земли, если руководство Исламской Республики попытается осуществить угрозы в его адрес.

