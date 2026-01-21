Реклама

Трамп назвал условие полного уничтожения Ирана

Трамп: Иран будет стерт с лица земли, если угрозы в мой адрес продолжатся
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет стерт с лица земли, если руководство Исламской Республики попытается осуществить угрозы в его адрес. Об этом глава Белого дома заявил в интервью News Nation.

«Им не следует этого делать, но я направил уведомление, что если что-нибудь когда-нибудь случится, мы разнесем все к черту. Вся страна будет разнесена (...). У меня есть очень четкие инструкции. Если что-то случится, их сотрут с лица земли», — подчеркнул глава государства.

Трамп также раскритиковал бывшего американского лидера Джо Байдена за то, что во время его президентства США «не давали более жесткого отпора иранским угрозам».

18 января Трамп заявил, что настало время для того, чтобы сменить власть в Иране. По его словам, действующие иранские власти виновны в полном уничтожении страны, а также в применении насилия «в невиданных ранее масштабах».

