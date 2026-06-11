Press TV: Иран ударил по американским истребителям и базе в Иордании

Иран атаковал место базирования американских истребителей F-35, F-15 и F-16. Кроме того, был нанесен удар по ключевым объектам и центру управления на авиабазе под городом Азрак в Иордании. Об этом сообщает Press TV.

«Рано утром 12 баллистических ракет были нацелены на объекты, где размещались американские истребители F-35, F-15 и F-16», — говорится в сообщении. Подробности о нанесенном ущербе не приводятся.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке в ответ на удары со стороны США. В частности, была атакована база Аль-Харир на севере Ирака, был поражен военный радар Вооруженных сил Соединенных Штатов. Также были обстреляны американские корабли и катер в Ормузском проливе.