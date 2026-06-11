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07:17, 11 июня 2026Мир

Иран ударил по американским истребителям и базе в Иордании

Press TV: Иран ударил по американским истребителям и базе в Иордании
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Иран атаковал место базирования американских истребителей F-35, F-15 и F-16. Кроме того, был нанесен удар по ключевым объектам и центру управления на авиабазе под городом Азрак в Иордании. Об этом сообщает Press TV.

«Рано утром 12 баллистических ракет были нацелены на объекты, где размещались американские истребители F-35, F-15 и F-16», — говорится в сообщении. Подробности о нанесенном ущербе не приводятся.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке в ответ на удары со стороны США. В частности, была атакована база Аль-Харир на севере Ирака, был поражен военный радар Вооруженных сил Соединенных Штатов. Также были обстреляны американские корабли и катер в Ормузском проливе.

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