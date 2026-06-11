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03:37, 11 июня 2026Мир

Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке

Nournews: Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке

Фото: Globallookpress.com

Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке в ответ на удары со стороны США. Об этом сообщает агентство Nournews.

По его информации, была атакована база Аль-Харир на севере Ирака, был поражен военный радар Вооруженных сил Соединенных Штатов. Также были обстреляны американские корабли и катер в Ормузском проливе.

Также сообщается, что иранские военные применили беспилотники для атаки на силы пятого флота ВМС США в Бахрейне и повредили коммуникационные антенны, радары комплексов ПВО Patriot.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США и Ирана ведут бои на море в районе Персидского залива. Об этом заявило иранское агентство Mehr.

Вооруженные силы США начали наносить по целям в Иране дополнительные удары. Центральное командование (CENTCOM) заявило, что они осуществляются в целях самообороны.

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