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00:46, 11 июня 2026Мир

США начали наносить дополнительные удары по целям в Иране

CENTCOM: ВС США наносят дополнительные удары по Ирану в целях самообороны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вооруженные силы США начали наносить по целям в Иране дополнительные удары. Центральное командование (CENTCOM) в социальной сети X сообщило, что они осуществляются в целях самообороны.

«Силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары в целях самообороны сегодня в 17:15 (00:15 по московскому времени, — прим. «Ленты.ру») по восточному времени по многочисленным целям в Иране по указанию главнокомандующего», — говорится в сообщении.

Там также пояснили, что эти удары стали ответом на «необоснованную и продолжающуюся» агрессию Исламской Республики.

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в ночь на 11 июня Вооруженные силы США нанесут мощные удары по ключевым объектам Ирана.

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