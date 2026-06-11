США начали наносить дополнительные удары по целям в Иране

CENTCOM: ВС США наносят дополнительные удары по Ирану в целях самообороны

Вооруженные силы США начали наносить по целям в Иране дополнительные удары. Центральное командование (CENTCOM) в социальной сети X сообщило, что они осуществляются в целях самообороны.

«Силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары в целях самообороны сегодня в 17:15 (00:15 по московскому времени, — прим. «Ленты.ру») по восточному времени по многочисленным целям в Иране по указанию главнокомандующего», — говорится в сообщении.

Там также пояснили, что эти удары стали ответом на «необоснованную и продолжающуюся» агрессию Исламской Республики.

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в ночь на 11 июня Вооруженные силы США нанесут мощные удары по ключевым объектам Ирана.