Министр войны США анонсировал мощные удары по Ирану в ближайшее время

Хегсет заявил, что США в ночь на 11 июня нанесут мощные удары по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в ночь на 11 июня Вооруженные силы США нанесут мощные удары по ключевым объектам Ирана. Слова чиновника передают «Известия».

«США готовы к сделке с Ираном, Тегеран должен ее принять или столкнуться с действиями американских военных», — отметил министр войны. В первую очередь американские военные будут атаковать критическую инфраструктуру Исламской Республики, добавил он.

Ранее портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану.