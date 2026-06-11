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23:51, 10 июня 2026Мир

Министр войны США анонсировал мощные удары по Ирану в ближайшее время

Хегсет заявил, что США в ночь на 11 июня нанесут мощные удары по Ирану
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в ночь на 11 июня Вооруженные силы США нанесут мощные удары по ключевым объектам Ирана. Слова чиновника передают «Известия».

«США готовы к сделке с Ираном, Тегеран должен ее принять или столкнуться с действиями американских военных», — отметил министр войны. В первую очередь американские военные будут атаковать критическую инфраструктуру Исламской Республики, добавил он.

Ранее портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану.

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