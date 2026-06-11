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07:40, 11 июня 2026Россия

Минобороны сделало заявление о массированной атаке ВСУ на регионы России

МО РФ: В ночь на 11 июня средства ПВО сбили над регионами России 330 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Global Look Press

В ночь с 10 на 11 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление с таким содержанием о массированной атаке ВСУ сделало Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего система ПВО уничтожила 330 летательных аппаратов. Под удар попали 12 российских регионов, среди которых — Тверская, Владимирская, Смоленская области, Крым и Московский регион. Кроме того, средства ПВО сработали над акваториями Черного и Азовского морей.

Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

Ранее в России сделали вывод из ракетного удара Украины по городу в тысяче километров от границы.

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