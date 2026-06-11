Скороход: В Европе блокируются видео о беспределе ТЦК на Украине

В Европе не знают ситуации с беспределом территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине, поскольку там блокируются видео с соответствующим контентом. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в беседе с журналисткой Ланой Шевчук.

Парламентарий подчеркнула, что европейцы не понимают реалий на земле и живут в информационном вакууме. Они считают, что желанием украинского народа является то, что декларирует власть в Киеве.

Скороход добавила, что присылала европейским коллегам ссылки на видео с обстрелами Киева и насильственной мобилизацией, однако там они не открывались и помечались как недопустимый контент.

«Они не понимают, что у нас людей на улицах отлавливают. Для них это шок: как такое может быть, вы же демократическая страна, Зеленский сказал, что вы воюете до последнего украинца, что вы готовы воевать еще два-три года», — сказала депутат.

Она заключила, что в Европе получают информацию дозированно, в том объеме, в котором это выгодно украинской власти.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что демобилизация на Украине невозможна. «Сейчас не стоит подробно говорить о демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий», — сказал он.