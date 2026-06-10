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22:52, 10 июня 2026Бывший СССР

На Украине оценили вероятность демобилизации

Начальник Генштаба ВСУ Гнатов: Демобилизация на Украине невозможна
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Демобилизация на Украине в нынешних условиях невозможна. С такой оценкой выступил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов в интервью изданию Liga.

По мнению Гнатова, на данный момент темпы мобилизации в стране недостаточны. «Сейчас не стоит подробно говорить о демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий», — сказал он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен призвал европейских лидеров прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине.

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