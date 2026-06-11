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07:22, 11 июня 2026Из жизни

В Южной Корее нашли альтернативу собачьему мясу

РИА Новости: В Южной Корее предложили козлятину как альтернативу собачьему мясу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ben Weller / Globallookpress.com

В Южной Корее предложили козлятину как альтернативу собачьему мясу после вступления в силу полного запрета на его производство. Об этом сообщил РИА Новости местный житель, употребляющий этот продукт.

«Мясо собак и козлятина очень похожи по вкусу, если не считать кожи. Для устранения характерного запаха при приготовлении используются одни и те же приправы», — рассказал кореец.

Он добавил, что страна уже готовится к полному запрету собачьего мяса, увеличивается количество хозяйств, которые занимаются разведением черных коз.

9 января, Национальное собрание Южной Кореи приняло закон, который запрещает разводить собак для употребления в пищу. Закон предусматривает запрет на разведение собак на убой, а также разделку и распространение собачьего мяса. Людям, работающим в этой индустрии, будут выплачены субсидии, которые позволят им найти другую работу.

Запрет вступит в силу в 2027 году. До этого будет действовать трехлетний льготный период, в ходе которого фермы для разведения собак, связанные с ними мясокомбинаты и рестораны, подающие собачье мясо, должны будут закрыться или перепрофилироваться.

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