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06:11, 1 августа 2026Бывший СССР

Стало известно о полном переходе ВСУ на западное вооружение

Военный эксперт Киселев: ВСУ полностью перешли на западное вооружение
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью перешли на вооружение западных стран. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

«Найти там, допустим, постсоветского образца какое-то вооружение у них — это уже какая-то реликвия», — отметил эксперт. По его словам, единственная советская разработка, которая по-прежнему «в цене» на Украине — это автомат Калашникова.

Киселев указал, что оружие, которое Киеву поставляет Запад, — винтовки М-16, М-14 старого образца — не эффективно.

Эксперт подчеркнул, что от армии Украины «осталось лишь название», поскольку в рядах ВСУ служит все больше наемников, которых «отправляют на убой».

Ранее на Украине анонсировали внедрение лазерного оружия. Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко заявил, что данное вооружение может появиться в украинской армии уже через 2-3 месяца.

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