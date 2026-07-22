На Украине анонсировали внедрение лазерного оружия

Лебеденко: Через 2-3 месяца у Украины появится лазерное оружие для борьбы с БПЛА

На Украине в ближайшие месяцы появится лазерное оружие. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Андрей Лебеденко, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Разрабатываются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже существует сегодня. Есть производители и команды, как внутри ВСУ, так и за ее пределами, — частные предприятия, которые производят лазерное оружие», — рассказал Лебеденко.

Он уточнил, что лазерное оружие может применяться в борьба с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По словам заместителя главкома ВСУ, данное вооружение может появиться в украинской армии уже через 2-3 месяца.

Ранее стало известно, что США отказались передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. Об этом заявил американский сенатор Дик Дурбин.