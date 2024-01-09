Парламент Южной Кореи запретил разводить собак для еды

Правительство Южной Кореи приняло исторический закон, запрещающий разводить собак на мясо. Большинство корейцев уже давно не едят собачатину, а наличие этой практики плохо влияло на международный имидж страны, поэтому появление запрета было неизбежным. Как с законопроектом связана жена президента и что угрожают сделать разводящие собак фермеры — в материале «Ленты.ру».

В Южной Корее приняли закон о запрете разводить собак на мясо

Во вторник, 9 января, Национальное собрание Южной Кореи приняло закон, который запрещает разводить собак для употребления в пищу.

208 членов парламента выступили за принятие закона, двое воздержались

Закон предусматривает запрет на разведение собак на убой, а также разделку и распространение собачьего мяса. Людям, работающим в этой индустрии, будут выплачены субсидии, которые позволят им найти другую работу.

Одним из предвыборных обещаний нынешнего президента Кореи был запрет разведения собак на мясо

Первая леди Ким Кеон Хи одна из первых открыто поддержала новый закон. По ее словам, нынешний президент Юн Сок Ёл обещал запретить разведение собак на мясо в ходе своей предвыборной кампании.

Ким считают одной из главной активисток запрета разведения собак на мясо в стране. Известно, что она очень любит животных: дома у президента и первой леди живут шесть собак и восемь кошек. Согласно сообщениям СМИ, нескольких животных пара взяла из приютов.

В ноябре парламентарий Ю Ый Дон, ответственный за политический курс правящей партии «Сила народа», связал появление законопроекта с увеличением числа домашних животных у корейцев, а также с тем, что подобная практика наносит ущерб имиджу страны.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Запрет окончательно вступит в силу в 2027 году

Запрет вступит в силу в 2027 году. До этого будет действовать трехлетний льготный период, в ходе которого фермы для разведения собак, связанные с ними мясокомбинаты и рестораны, подающие собачье мясо, должны будут закрыться или перепрофилироваться. Для этого правительство разработало специальные программы финансовой помощи.

Тем, кто после окончания льготного периода продолжит разводить собак на убой, разделывать их или распространять их мясо, грозит до двух лет тюремного заключения или штраф в размере до 30 миллионов вон (два миллиона рублей).

Согласно государственной статистике, в настоящее время в Южной Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и около 1600 ресторанов, в которых подают блюда из собачатины

Большая часть корейцев уже не ест собачье мясо

Зоозащитники встретили принятие закона с большим энтузиазмом. «Мы считаем, что этот запрет знаменует собой значительный поворотный момент в отношении Южной Кореи к защите животных. Мы дошли до этого переломного момента и отправим эту устаревшую отрасль в учебники истории», — заявил представитель местного отделения Международного общества защиты животных Ли Сан Гён.

Большая часть корейцев давно не ест собачье мясо. Опрос Gallup Korea, проведенный в 2022 году, показал, что почти две трети респондентов выступают против употребления в пищу собачатины, и только восемь процентов заявили, что ели ее в течение года. В 2015 году эта цифра составляла 27 процентов. Также резко выросло число корейцев, у которых дома живет собака: если в 2010 году таких было всего 16 процентов, то в 2022 году — уже 25.

В понедельник, 8 января, исследовательский центр Animal Welfare Awareness, Research and Education, расположенный в Сеуле, опубликовал результаты исследования, согласно которым 94 процента корейцев не ели собачье мясо ни разу за прошлый год, а 93 процента заявили, что больше никогда не собираются есть его снова.

56% корейцев поддерживают новый закон, согласно данным опроса Animal Welfare Awareness, Research and Education

Фото: Ahn Young-joon / AP

Владельцы бизнеса, связанного с разведением собак на мясо, выступали на митингах у здания парламента

Сон Вон Хак, представитель Корейской ассоциации съедобных собак, объединяющей заводчиков и продавцов собачьего мяса, заявил, что планирует обратиться в Конституционный суд страны и поставить под сомнение легитимность запрета.

Ранее члены этой организации потребовали компенсировать ущерб, который может быть нанесен фермерам и рестораторам. Они хотят не менее двух миллионов вон (137,7 тысячи рублей) за собаку, чтобы компенсировать убытки в течение следующих пяти лет. В случае принятия закона фермеры грозились выпустить около двух миллионов собак рядом с домами законодателей.

2 миллиона вон требуют фермеры за каждую собаку

В ноябре фермеры и рестораторы устраивали митинги у здания парламента с требованием отказаться от принятия закона. Как утверждали протестующие, запрет на собачье мясо лишит их средств к существованию, а также ограничит клиентов в выборе. Они утверждают, что в Корее блюда из собачатины традиционно употребляли, чтобы пережить летнюю жару.

«Если мне придется закрыться при моем финансовом положении, то у меня нет ответа на вопрос, что мне делать потом. Я занимаюсь этим уже 12 лет, и это произошло очень неожиданно», — жаловался Ли Кен Сиг, который владеет фермой недалеко от Сеула, где выращивают до 1100 собак ежегодно.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Южной Корее давно готовились к запрету употребления собачьего мяса

В Южной Корее и ранее пытались запретить собачье мясо. Прежний президент страны Мун Чжэ Ин предлагал правительству рассмотреть подобный запрет еще в сентябре 2021 года. В ноябре того же года премьер-министр Ким Бу Гём на заседании правительства заявил о создании консультативного органа, перед которым поставлена задача достичь общественного согласия насчет запрета на мясо собак.

В октябре 2019 года в столице Кореи Сеуле были закрыты все скотобойни для собак, а в июне того же года стало известно, что один из крупнейших в стране рынков собачьего мяса Гупо в городе Пусан перестал работать.

Там продавали охлажденное собачье мясо, а также содержали живых собак в клетках для их последующего заказа

В ноябре 2018 года в Южной Корее закрылась крупнейшая ферма по производству собачьего мяса в городе Соннам. Решение закрыть нелегальную ферму городской совет принял еще в 2013 году.

За последние три десятилетия употребление собачьего мяса в Корее резко сократилось. Молодежь считает эту практику варварской, а поколение, для которого собачатина была традиционным деликатесом, постепенно уходит в прошлое.

Предположительно, собачье мясо в Корее начали есть в XIX веке

Неизвестно, когда именно в Корее зародилась традиция есть собачье мясо. Есть свидетельства того, что в период Чосон (с 1392 по 1897 год) собачье мясо считалось своего рода деликатесом, хотя все еще не употреблялось широко.

Его ели в особые дни: в три самых жарких дня лета по лунному календарю, на похоронах и на праздновании 60-летия. Также собачье мясо применяли в народной медицине

Примерно в 1816 году сын выдающегося ученого Чон Як Ёна написал стихотворение под названием «Нонггаволлиёнга», в котором описывались сезонные обычаи сельского населения. Он описал женщину, которая среди прочего подавала отварное собачье мясо родителям своего мужа. А в книге «Донгуксесиги» 1849 года содержится рецепт блюда посинтхан из собачьего мяса: для приготовления блюда собачатину варят с зеленым луком, листьями периллы и одуванчика, специями (твенджан, кочхуджан и порошок семени периллы). Считается, что суп укрепляет мужскую силу и иммунитет.