В Южной Корее закрыли крупнейшую скотобойню для собак

В Южной Корее закрылась крупнейшая ферма по производству собачьего мяса. Об этом сообщает CNN.

Скотобойня в городе Соннам, на которой ежегодно забивали сотни тысяч собак, закроется до того, как успеет распродать остатки заготовленной собачатины. «Мы долгое время добивались закрытия фермы Тэпйон, проводили расследования и давили на провинциальное правительство», — сказал представитель организации по защите прав животных Ким Хёнджи.

«Будучи самой крупной, жестокой и незаконной скотобойней, Тэпйон известна тем, что снабжает местный традиционный рынок огромным количеством собачьего мяса», — добавил он. По словам Кима, закрытие предприятия — историческое событие, которое, возможно, повлечет за собой закрытие других нелегальных боен по всей стране.

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По словам правозащитников, присутствовавших при закрытии предприятия, на полу лежали горы собачьих трупов, а также электрошокеры, ножи и бритвы для шерсти.

Решение закрыть нелегальную ферму городской совет принял еще в 2013 году. На ее месте должен быть построен парк. Вместе с фермой закроют и традиционный рынок Моран, на котором продавали мясо животных.

Как сообщает телеканал, Южная Корея — единственная азиатская страна, где собачье мясо производят для потребления человеком. Точных данных о количестве забиваемых собак нет, однако по информации активистов, всего в стране действуют около 17 тысяч ферм, на которых находятся около двух миллионов собак.

В китайском Гуанси-Чжуанском автономном районе ежегодно проводится фестиваль собачьего мяса.

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