Украденных и отправленных на съедение собак сняли на видео

Видео: Daily Mail

Защитники животных во Вьетнаме сняли на видео грузовик, набитый клетками с собаками, которых везут на съедение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Грузовик был замечен на обочине шоссе недалеко от вьетнамского города Хюэ. На многих животных, которые сидят в клетках, видны ошейники. Это свидетельствует о том, что они были похищены у законных владельцев.

Австралийка Мишель Браун (Michele Brown), возглавляющая благотворительную организацию Fight Dog Meat, которая борется с употреблением собак в пищу, полагает, что животных откормят, а затем жестоко убьют. Это связано с распространенным во Вьетнаме поверьем, что мучительная смерть делает собак вкуснее.

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«Многие думают, что собачье мясо стимулирует мужское либидо, полезно для суставов и даже исцеляет болезни, — говорит Браун. — Никаких научных подтверждений этому нет».

Ежегодно во Вьетнаме употребляют в пищу до пяти миллионов собак. Значительная доля собачьего мяса продается в столице страны — Ханое.

В 2017 году сообщалось, что власти китайского города Юйлинь запретили торговать мясом собак на Фестивале собачьего мяса. В прошлом во время мероприятия убивали от 10 до 15 тысяч животных, многие из которых украдены у законных хозяев.

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