В Южной Корее задумались об отказе от мяса собак

Южная Корея заявила об открытии консультативного органа по запрету есть собачье мясо

В Южной Корее задумались об открытии консультативного органа, который рассмотрит вопрос об отказе от собачьего мяса. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Премьер-министр Ким Бу Гём на заседании правительства заявил, что основная задача органа — достичь общественного согласия насчет запрета на мясо собак. По словам политика, консультативный орган будет запущен в следующем месяце, в него войдут 20 экспертов, гражданских активистов и правительственных чиновников.

«С резким ростом количества домашних хозяйств с домашними животными и растущим интересом общественности к правам животных мы становимся свидетелями увеличения числа призывов не рассматривать потребление собачьего мяса как часть прежней культуры питания», — добавил Ким Бу Гём.

В сентябре этого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил правительству рассмотреть запрет на употребление в пищу собачьего мяса. Сообщалось, что он сам известен своей любовью к собакам. В резиденции в Сеуле проживает несколько псов, личных питомцев Муна.