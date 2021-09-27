В Южной Корее предложили запретить есть собачье мясо

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил правительству рассмотреть запрет на употребление в пищу собачьего мяса. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

«Не пришло ли время благоразумно рассмотреть вопрос о запрете употребления собачьего мяса?» — обратился к премьер-министру Ким Бу Гёму южнокорейский лидер. Вопрос прозвучал во время доклада главы кабмина на тему совершенствования системы ухода за брошенными домашними животными.

«Ёнхап» подчеркивает, что сам Мун Чжэ Ин известен своей любовью к собакам. В президентской резиденции Чхонвадэ в Сеуле проживает несколько псов, личных питомцев Муна. Также агентство сообщило, что в Южной Корее продолжает расти число граждан, живущих с собаками и отказывающихся принимать их в пищу.

При этом в стране действует Закон о защите животных, который запрещает жестокое убийство собак. Однако акт не преследует поедание собачьего мяса.

В 2020 году появились сообщения о том, что гражданам Северной Кореи запретили держать собак в качестве домашних питомцев. Источник сообщил южнокорейской газете «Чосон ильбо», что животных отнимают у владельцев для борьбы с продовольственным кризисом в стране.