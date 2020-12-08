Женщина поселила у себя дома 1300 собак, 100 кошек и четыре лошади

Жительница китайского города Чунцин поселила у себя дома более 1300 собак и продолжает брать новых. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Двадцать лет назад Вэнь Цзюньхун (Wen Junhong) спасла выброшенную хозяевами собаку — пекинеса, которого она назвала Вэнцзин, что по-китайски означает «нежный и тихий». С тех пор китаянка не могла остановиться.

Она переживала, что бездомные животные сталкиваются с огромным количеством опасностей: попадают в аварии, в руки ловцов, продающих собачье мясо, умирают от голода. «Важно присматривать за этими собаками. Все мы должны уважать жизнь, ведь Земля не только для людей, но и для животных», — подчеркнула она.

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Кроме собак, у женщины живут 100 кошек, четыре лошади, кролики и птицы. Она признается, что некоторые считают ее психопаткой.

Цзюньхун начинает свой день в четыре утра: она убирается и выносит при этом 20-30 ведер собачьих экскрементов, а затем готовит более 500 килограммов риса, мяса и овощей для животных. Отходы она сжигает на заднем дворе своего дома, из-за чего в небо постоянно поднимается столб дыма. Несколько собак свободно бегают вокруг здания, а привязанный питбультерьер рычит и лает на незнакомцев.

Каждая комната двухэтажного дома китаянки заполнена клетками, поставленными друг на друга. Ее дом окружен заборами и запертыми воротами и стоит последним на улице, так как жалобы соседей многократно вынуждали ее переезжать.

Женщина находит деньги на содержание животных благодаря продаже своей квартиры и займам до 60 тысяч юаней (675 тысяч рублей), а также пенсии и сбережениям, оставшимся после карьеры эколога.

Ранее сообщалось, что испанские зоозащитники добились выселения жителя Валенсии из квартиры, в которой он проживал вместе со 110 кошками. История началась когда мужчина пристроил у себя в квартире площадью 100 квадратных метров одну нестерилизованную пару животных, которые с тех пор стали производить потомство.