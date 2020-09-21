Мужчина жил в квартире со 110 кошками

Испанские зоозащитники добились выселения жителя Валенсии из квартиры, в которой он проживал вместе со 110 кошками. Об этом пишет The Guardian.

История началась три года назад, когда мужчина пристроил у себя в квартире площадью 100 квадратных метров одну нестерилизованную пару животных, которые с тех пор стали производить потомство. Изначально зоозащитники не могли даже правильно посчитать общее число живущих с испанцем животных, сбившись после 90. «Это катастрофа. Кто-то должен был помочь этому парню», — заявила работница приюта Сальвадора Тормас.

Местные благотворительные организации не смогли справиться с таким наплывом животных, поэтому зоозащитники обратились ко всем неравнодушным с просьбой приютить кошек хотя бы до тех пор, пока их не привьют и не стерилизуют.

Ранее в Магнитогорске Челябинской области россиян, арендовавших квартиру и заваливших ее хламом, со скандалом выселили на улицу. Они превратили квартиру в свалку и завели около 20 кошек и собаку. Вещи вывозили на протяжении 15 часов и вызвали для этого три грузовых машины.