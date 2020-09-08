Россиян с мотоциклом и 20 кошками со скандалом выселили на улицу

В Магнитогорске Челябинской области россиян, арендовавших квартиру и заваливших ее хламом, со скандалом выселили на улицу. Об этом сообщает «Уральский меридиан».

Квартиранты проживали в одном из домов на улице Ленина. Они превратили квартиру в свалку и завели около 20 кошек и собаку. Вещи вывозили на протяжении 15 часов и вызвали для этого три грузовых машины. Вдоль подъездов выстроили целую вереницу из коробок, пакетов, ящиков, старой мебели и мотоцикла. Очевидцы говорят, что хлама было так много, как будто одновременно переезжали несколько семей.

Процесс выселения неаккуратных квартиросъемщиков занял у хозяев несколько месяцев, так как они долгое время не могли попасть в квартиру. Жильцы не открывали им дверь и не платили за проживание. После того как арендаторы уехали, соседи квартирантов остались довольны тем, как разрешилась ситуация. Также сообщалось, что бывшие жильцы не забрали с собой животных, а выпустили их на улицу.

В Воронеже жители одного из многоквартирных домов шесть лет боролись с запахом от мусора из опустевшей квартиры. Ее хозяйка на протяжении 20 лет стаскивала к себе домой хлам. В 2014 году женщина умерла, а за квартирой, в которой начал гнить мусор, никто не ухаживал. На проблему обратили внимание только после ее освещения местными журналистами.

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