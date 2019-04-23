Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором

В одном из многоквартирных домов Иркутска за счет городской администрации была расчищена «мусорная» квартира пожилой женщины. Об этом сообщается на сайте учреждения.

На захламленную квартиру в администрацию Иркутска пожаловались соседи женщины по подъезду. По их словам, жилье пенсионерки стало источником постоянного невыносимого запаха, насекомых и мышей.

«Квартира представляла угрозу не только по санитарно-гигиеническим показателям, но и с точки зрения пожарной безопасности», — приводятся в сообщении администрации слова Надежды Лебедевой, главы Правобережного округа Иркутска, где находится проблемное жилье.

Материалы по теме «Проблема кроется в лобных долях мозга» Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться

Городские власти распорядились расчистить квартиру и вывезти мусор, бесплатно предоставив для этого грузовой транспорт и талон на вывоз мусора на полигон. Разбирать завалы помогли сотрудники управляющей компании дома и предприятия-оператора по обращению с отходами. Из жилых помещений вывезли более сотни мешков с отходами.

Захламленные сверх меры квартиры россиян регулярно становятся причиной жалоб со стороны соседей по подъезду. Иногда дело доходит до суда. Так, в марте 2019 года одного из жителей Омска суд обязал самостоятельно разобрать завалы в квартире, отведя на это один месяц. Бывает и так, что местные жители берут на себя все затраты по уборке у соседей, как это сделала летом 2018-го женщина из Ростова-на-Дону.

В большинстве случаев жильцами «мусорных квартир» оказываются люди с нарушениями психики. Чаще всего жертвами патологического накопительства, который также называют хордингом и синдромом Плюшкина, страдают пожилые люди.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru



