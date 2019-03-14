Суд обязал россиянина прибраться в квартире

В Омске собственника квартиры в одном из жилых домов обязали убраться в занимаемом помещении в течение месяца. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда города, вынесшего соответствующее решение.

На мужчину пожаловались соседи, которым надоел исходящий из квартиры неприятный запах. Жилище обследовали и обнаружили в нем горы бытового мусора.

«На момент обследования доступ в квартиру осуществлялся свободно, собственник дома отсутствовал, — отмечается в сообщении. — Зафиксировано, что все помещения квартиры захламлены бытовым мусором, находятся в антисанитарном состоянии, повсеместно ощущается неприятный запах. В квартире длительное время не проводился косметический ремонт, повреждены либо отсутствуют дверные полотна, на кухне отсутствует мойка, в ванной отсутствует раковина».

Администрация района, в границах которого расположен дом с проблемной квартирой, поручила владельцу выполнить уборку помещения до 1 августа 2018 года, но это требование не было исполнено, после чего власти обратились в суд.

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По итогам судебного разбирательства мужчину обязали привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние, а именно: убрать мусор, произвести дезинсекцию и дератизацию квартиры, а также ремонт. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Летом 2018-го фурор в социальных сетях произвела жительница Ростова-на-Дону, в течение шести дней расчищавшая квартиру соседа, полностью заваленную мусором. Историю уборки и фотографии жилища опубликовали в одном из городских Instagram-аккаунтов.

Жильцами «мусорных» квартир в большинстве случаев оказываются люди с нарушениями психики. Патологическим накопительством (хординг, или синдром Плюшкина) страдают, как правило, люди пожилого возраста.

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