Уборщики-экстремалы рассказали о самых грязных домах в их карьере

Пара британцев, основавших семейную компанию по уборке очень грязных домов и квартир, где совершили убийство или самоубийство, рассказала о своей работе. Их историей поделилось издание Plymouth Herald.

Лиэнн и Кенни Эллиот (Leanne и Kenny Elliott) основали собственную клининговую компанию вместе с детьми и другом семьи. Британцы называют себя «уборщиками-экстремалами», так как им приходится оттирать кровь, отходы человеческой жизнедеятельности и убирать шприцы, которые использовали наркоманы. Решение о создании фирмы пара приняла во время медового месяца.

Один из самых ужасных случаев в их практике — пятичасовая уборка квартиры в графстве Девон. «Нам пришлось убирать квартиру, заваленную мусором и экскрементами. Мы вынесли оттуда 270 бутылок мочи и 400 пакетов фекалий. В сушилке мы обнаружили еще 70 бутылок мочи, а вся ванна и унитаз были в экскрементах», — вспоминает Лиэнн. По ее словам, справиться с работой им помогло только чувство юмора.

Главной опасностью работы женщина называет шприцы и иглы, которые использовали наркоманы. Во время уборки в бывшем наркопритоне паре пришлось утилизировать 33,5 тысячи использованных шприцев. Чтобы избежать опасности заражения, пара работает в защитных костюмах, перчатках и респираторах.

По словам Лиэнн, иногда из-за работы она временно исключает из рациона некоторые блюда, если увидела их заплесневелыми на рабочих объектах. «Запах бывает ужасным. Иногда чувствуешь его еще несколько дней», — пожаловалась она.

Британцы признают, что их работа не самая приятная, но считают, что они очень помогают людям, которым досталась подобная недвижимость. Пара утверждает, что благодарность клиентов и командный дух в семье позволяют им справляться с трудностями.

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