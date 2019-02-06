Строитель ушел в голые уборщики и не пожалел

В Великобритании 26-летний строитель бросил работу и основал собственную клининговую компанию. Как сообщает Daily Mail, уборщик оказывает свои услуги без одежды.

Дэниэл Аткин (Daniel Aitken) начал новую карьеру всего две недели назад. Он утверждает, что однажды пошутил в разговоре с родителями, что уборка голышом — работа мечты, но позже понял, что действительно хочет этим заниматься. Британец уверяет, что у него нет отбоя от клиентов.

За час уборки без одежды (он надевает только резиновые перчатки) Аткин берет 30 фунтов (2,5 тысячи рублей). Как правило, клиенты ходят за ним из комнаты в комнату и беседуют с ним. Услугами британца пользуются мужчины и женщины средних лет. Аткин утверждает, что не стесняется своего внешнего вида. «Я уверен, что они не увидят ничего нового», — шутит мужчина.

Британец заявил, что главное для него в работе — качественно убрать дом: «У меня большой опыт в уборке, когда я был рабочим, мне приходилось мыть очень грязные полы. Друзья считают мою работу забавной, но я, в первую очередь, профессионал и убеждаюсь, что отмыл все до пятнышка». Со временем Аткин мечтает накопить на строительство собственного дома.

Мужчина также предлагает клиентам дополнительную услугу: за 45 фунтов (3,8 тысячи рублей) он готов одетым обнимать их в течение часа. Услуга пользуется спросом и у женщин, и у мужчин. «Во время сессий объятий со стариками я узнал немало о Brexit», — добавил он.

В апреле сообщалось о предпочтениях клиентов британской компании Naturist Cleaners, позволяющей вызвать на дом обнаженную уборщицу. Наибольшим спросом пользовались немолодые и полные женщины. По мнению заказчиков, они лучше справлялись с уборкой.

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