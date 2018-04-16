Любители обнаженных уборщиц предпочли немолодых и полных

Клиенты британской компании Naturist Cleaners, позволяющей вызвать на дом обнаженную уборщицу, предпочли немолодых и полных женщин. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Основательница фирмы Лаура Смит (Laura Smith) утверждает, что под ее началом трудится более 300 женщин на любой вкус. При заказе клиент должен указать возраст, комплекцию и размер груди работницы, которую ему хотелось бы видеть. Для уборки можно вызвать и мужчину, а также разнополую пару.

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«Нашими услугами пользуются разные люди, — говорит Смит. — Это не только мужчины. Есть и женщины, которые заказывают уборщиков мужского пола». По ее словам, большинство клиентов предпочитают немолодых женщин с полной фигурой, по которым сразу видно, что они работают уже не первый год.

Заказ обнаженной уборщицы обойдется в 45 фунтов стерлингов в час (4 тысячи рублей) плюс 20 фунтов за бронирование (1780 рублей). Уборка в одежде дешевле: 25 фунтов в час (2225 рублей) и 20 фунтов за бронирование. В январе 2017 года, когда информация о Naturist Cleaners впервые появилась в прессе, цены были на 20 фунтов выше.

В 2017 году сообщалось, что в Париже открылся первый во Франции ресторан для нудистов. При входе в ресторан посетители должны полностью раздеться и оставить одежду в гардеробе. Затем они могут спокойно обедать в обнаженном виде.

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