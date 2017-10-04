Семья нудистов посетила семь стран без одежды

Семья нудистов из Бельгии отправилась в путешествие по миру, чтобы рекламировать свой образ жизни. Об этом сообщает издание News.com.au.

Линс и Ник уже посетили Австрию, Бразилию, Хорватию, Грецию, Италию, Люксембург и Черногорию. В каждой стране они искали места, где можно раздеться. Нудисты рассказывают о своих похождениях в блоге и соцсетях.

A post shared by Naked Wanderings (@nakedwanderings) on Oct 4, 2017 at 12:44am PDT

«Наша главная цель — вывести натуризм из тени, сделать наготу менее сексуализированной и лучше принимаемой в обществе, — объясняют они. — Мы хотим показать людям, что это на самом деле забавно, и что в человеческом теле нет ничего стыдного».

A post shared by Naked Wanderings (@nakedwanderings) on Sep 8, 2017 at 3:12am PDT

Во время путешествия проблемы возникли только в Албании, где к публичной наготе относятся хуже, чем в других посещенных странах. Кроме того, нудистам запомнилось неприятное столкновение с местной жительницей в Греции.

Материалы по теме «У людей текла кровь, все кричали» Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме

Линс и Ник утверждают, что заинтересовались натуризмом случайно. Около восьми лет назад им подарили купон на посещение общественной сауны. Они обнаружили, что туда пускают только без одежды, но решили рискнуть.

В сентябре сообщалось, что бельгийская модель Мариса Папен попала в египетскую тюрьму за съемку обнаженных фото в Карнакском храме.