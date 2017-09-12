Обнаженная модель из Бельгии попала в египетскую тюрьму за съемку в храме

Бельгийская модель Мариса Папен (Marisa Papen) и австралийский фотограф Джессе Уокер (Jesse Walker) попали в египетскую тюрьму за съемку обнаженных фото в Карнакском храме. Об этом сообщает издание Metro.

Папен путешествует по миру и успела сфотографироваться без одежды в 50 странах. Съемка на фоне египетских пирамид прошла без проблем. Фотограф и модель дали охраннику взятку и откупились от приставших к ним местных жителей. Карнакский храм охранялся гораздо лучше, поэтому они дождались его закрытия. Когда Папен и Уокер начали съемку, появились четыре охранника. Они схватили туристов и повели в полицию. По дороге фотограф успел удалить снимки.

Папен и Уокер пытались убедить полицейских, что лишь проверяли освещение и не делали фотографии, но им не поверили. Фотографа обыскали, а затем обоих отвели в тюрьму. «В первую камеру набили не менее 20 мужчин, — рассказала модель. — Кто-то отключился на полу, кто-то совал руки через решетку, у людей текла кровь, они кричали. Никогда в жизни такого не видела».

Через несколько часов Папен и Уокера доставили в суд. Они прикинулись глупыми туристами и уверяли, что не знали о запретах. «Судья своими большими пальцами листал книги, которые выглядели старыми, как сами пирамиды, — говорит Папен. — В конце концов он сделал нам предупреждение и сказал никогда больше не заниматься такими глупыми и позорными вещами. Мы одновременно кивнули».

A post shared by Nico Bus (@nico_de_buzman) on Sep 5, 2017 at 1:48pm PDT

Фотографу удалось восстановить удаленные снимки при помощи специального программного обеспечения. Папен и Уокер покинули Египет и опубликовали сделанные снимки.

Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, главное государственное святилище Нового царства (1550-1069 годы до нашей эры). Расположен на территории древних Фив в современном Карнаке — небольшом селении, лежащем на восточном берегу Нила, в 2,5 километра от Луксора.

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