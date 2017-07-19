В Саудовской Аравии задержали гулявшую в мини-юбке женщину

Видео: @Binjamaan_ / Twitter

Полиция Саудовской Аравии задержала женщину, которая ходила по городу в мини-юбке в нарушение исламских традиций королевства. Об этом сообщает CNN.

На допросе она заявила, что видеоролики, из которых и стало известно о ее проступке, были загружены на «приписываемый ей аккаунт» без ее ведома. Дело девушки передано в отделение королевской Генпрокуратуры в Эр-Рияде.

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Видеоролики с «вызывающим» поведением девушки были опубликованы в сети 18 июля.

8 сентября 2016 года стало известно, что 47 процентов жителей Саудовской Аравии считают, что женщины могут одеваться, как им угодно, и требовать соблюдения строгого исламского дресс-кода не нужно.

Тем не менее по закону жительницы королевства обязаны носить абайю (длинное арабское платье с рукавами). Кроме того, большинство проживающих в стране женщин скрывают волосы и лицо никабом (головной убор с узкой прорезью для глаз).