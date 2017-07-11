В Саудовской Аравии казнили шесть человек за день

В Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении шестерых осужденных. Об этом сообщает The Independent.

Гражданин Пакистана был обезглавлен за контрабанду наркотиков, пять подданных Саудовской Аравии — за убийство. По информации издания, это самая массовая казнь за текущий год.

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Таким образом, число людей, к которым в королевстве в 2017 году была применена высшая мера наказания, достигло 44. Более трети из них лишились жизни за политические преступления, такие как участие в антиправительственных акциях.

19 октября прошлого года в Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении принца Турки бин Сауд аль-Кабира. Член королевской семьи был признан виновным в убийстве трехлетней давности. Какой именно способ казни был избран, не сообщается. В королевстве большинству осужденных к высшей мере наказания отрубают голову.

В начале января 2016 года в Саудовской Аравии казнили шиитского проповедника Нимра аль-Нимра и еще 46 человек. Им вменялись в вину призывы к беспорядкам, «разжигание розни и расшатывание национального единства». Эта казнь вызвала возмущение шиитов во всем регионе. Протесты прокатились по Ираку, Бахрейну, а также в местах компактного проживания шиитов в самом королевстве.

Рекордным по числу казненных стал 2014 год — тогда в королевстве были обезглавлены 158 человек. В 2016-м лишились жизни 153.