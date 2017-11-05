В Париже открылся первый ресторан для любителей обедать в голом виде

На улице Гравей в 12-м округе Парижа открылся первый во Франции ресторан для нудистов под названием O'Naturel. Об этом сообщает Daily Mail.

Посетители при входе в ресторан должны полностью раздеться и оставить одежду в гардеробе. Затем они могут спокойно обедать в обнаженном виде. У заведения нет окон на улицу, поэтому, по заверению менеджеров, оно никак не угрожает нравственности местных жителей.

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Ресторан рассчитан на 40 посетителей, сумма чека начинается от 30 евро. На открытие O'Naturel были приглашены члены Парижской ассоциации натуристов (Paris Naturist Association).

В октябре сообщалось, что семья нудистов из Бельгии — супруги Линс и Ник — отправилась в путешествие по миру, чтобы рекламировать свой образ жизни. Они уже посетили Албанию, Австрию, Бразилию, Хорватию, Грецию, Италию, Люксембург и Черногорию. С недовольством местных жителей они столкнулись только в Греции и Албании.