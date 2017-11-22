Клоповник шестилетней выдержки попал на видео

Спальня лондонской пары, в которой уже шесть лет живут клопы, попала на видео. Роликом поделилось британское издание The Sun.

Все одеяло сверху было усыпано личинками, а каркас кровати заляпан кровью супругов. Когда дезинсектор поднял матрас, из-под него хлынули тысячи насекомых. Они поселились также и в стенах, где выгрызали дыры и через них пробирались в соседние квартиры.

Один из дезинсекторов Питер Бауэр-Девис (Peter Bowers-Davis) признался, что это «один из самых худших случаев за всю практику». «Подумать только, прошлой ночью они спали в этой кровати», — удивляется он.

В октябре британка Хизер Силаджи (Heather Szilagyi) пожаловалась, что обнаружила на борту авиакомпании British Airways клопов. Однако ее не пересадили на другое место и не предложили компенсации за укусы. Когда ее муж пожаловался на инцидент в своем Twitter, из комментариев выяснилось, что пассажиры авиаперевозчика часто страдают из-за клопов.