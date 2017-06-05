Обиженный американец напустил клопов на городские власти

Житель американского города Огаста, штат Мэн, напустил клопов на муниципальную администрацию. Об этом сообщает Associated Press.

В пятницу, 2 июня, мужчина обратился к городским властям с жалобой на клопов в квартире. Он попросил о помощи, но получил отказ.

Когда мужчина собрал насекомых в банку и показал ее управляющему, тот решил выселить жильца из квартиры.

Оставшись без дома, американец вернулся в здание муниципалитета и принес с собой клопов. Он открыл банку и вывалил содержимое на стол, в результате чего по офисам разбежались около сотни насекомых.

Сити-менеджер Огасты Уильям Бриджео (William Bridgeo) рассказал, что после инцидента городским властям пришлось вызывать дезинсекторов. Они обработали здание муниципальной администрации, в котором были выпущены клопы.

Решение о привлечении к ответственности жаловавшегося на клопов мужчины пока не принято.

В марте сообщалось, что житель Австрии пытался пронести в суд живых тараканов, однако охрана его не пропустила.