Житель Австрии пришел в суд с пакетом тараканов

Житель Австрии попытался пронести в суд живых тараканов. Об этом в среду, 1 марта, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в австрийском городе Линц, находящемся на западе страны. Служба безопасности суда вовремя заметила, что мужчина несет пакет, заполненный живыми тараканами, и не пропустила его в здание. Где он взял насекомых, и что планировал с ними делать, не уточняется.

В 2010 году сообщалось, что арт-группа «Война» запустила множество тараканов в здание Таганского суда, где ожидалось оглашение приговора по делу о выставке «Запретное искусство — 2006».