Россияне шесть лет боролись с вонью из квартиры умершей соседки

Жители многоквартирного дома в микрорайоне Отрожка в Воронеже шесть лет боролись с омерзительным запахом от мусора из опустевшей квартиры. Ее хозяйка умерла в 2014 году. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Из-за тяжелого материального положения россиянка на протяжении 20 лет тащила мусор со всех свалок. После ее смерти в квартире нашли сгнившие куриные кости, яичную скорлупу, банки из-под консервов и другие продукты.

Помимо запаха, в доме появились проблемы с отоплением. Так как в бесхозной квартире за неуплату отключены все коммуникации и, соответственно, нет горячей воды, то зимой в соседних квартирах становится очень холодно.

Замусоренная квартира является муниципальной. Однако жители дома уже жаловались в мэрию и управляющую компанию. Попытки оказались бесполезными. Уборка в квартире началась только после приезда местных журналистов. Из нее вывезли почти 18 кубометров мусора. В 2021 году в квартире планируют провести ремонт.

В январе 2020 года в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора из квартиры уборщицы. Сотрудникам управляющей компании пришлось очищать двухкомнатную квартиру от хлама и нечистот. Хозяйка неоднократно отказывалась прибраться в жилом помещении, поэтому приставам пришлось освобождать его от мусора в принудительном порядке.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru