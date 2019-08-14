В российском городе ликвидировали токсичную квартиру

В городе Кунгуре Пермского края судебные приставы заставили местного жителя, организовавшего химчистку в собственной квартире, избавиться от всех чистящих средств и соответствующего профессионального оборудования — стиральных машин. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

На деятельность мужчины пожаловались соседи: они буквально задыхались от химикатов, круглосуточно витавших в подъезде. При этом установить источник едких испарений удалось быстро — характерный запах около квартиры предпринимателя чувствовался особенно сильно. Он, тем не менее, отказывался назвать и устранить причину загрязнения воздуха и соседей внутрь квартиры не пускал.

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Граждане пожаловались в жилищную инспекцию, а ее сотрудники в свою очередь обратились в суд, чтобы получить доступ в токсичное помещение. После того, как на место прибыли инспекторы с сопровождении приставов, владелец квартиры самостоятельно открыл им дверь. Внутри нашли свидетельства того, что квадратные метры использовались мужчиной для проведения работ по химической чистке ковров.

Собственника обязали убрать из квартиры все оборудование и средства для обработки покрытий. Исполнительное производство по делу закрыто.

В марте 2019-го владельца квартиры в одном из жилых домов Омска заставили убраться в занимаемом помещении в течение месяца. На мужчину пожаловались соседи, которым надоел исходящий из квартиры неприятный запах. Жилище обследовали и обнаружили в нем горы бытового мусора.

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