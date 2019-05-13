Пристав притворилась покупательницей квартиры и поймала должников

В Томской области с помощью хитрости приставов было арестовано имущество супругов из села Мельниково, задолжавших банку 2,77 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте регионального Управления федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Супруги взяли кредит на открытие кафе, однако платили лишь первое время, а затем надолго уехали в Армению. «Вернувшись обратно, супруги продолжили игнорировать требования кредитного учреждения», — говорится в сообщении ФССП. По информации ведомства, совокупная задолженность пары перед банком достигла 2,77 миллиона рублей.

При этом супруги всячески избегали встреч с судебными приставами, не появляясь по месту своего проживания. Пообщавшись с соседями, силовики выяснили, что неплательщики живут в соседнем доме, но убедить их открыть дверь так и не удалось. Затем сотрудники ФССП обратили внимание на рекламное объявление о продаже квартиры, в которой укрывались должники.

«Судебный пристав решила пойти на небольшую хитрость: она позвонила по объявлению и договорилась о встрече, представившись потенциальным покупателем», — говорится на сайте ведомства.

Договорившись о просмотре, пристав зашла в квартиру и смогла оценить имущественное состояние должников, а также наложить арест на бытовую технику, мебель и автомобиль супружеской пары.

Судебные приставы регулярно прибегают к различным инсценировкам, чтобы выйти на контакт с должниками. Так, в Ярославле сотрудникам ФССП пришлось притвориться покупателями коттеджа, принадлежавшего неплательщику, а в Новосибирске — изобразить владельцев съемной квартиры.

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