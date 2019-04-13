Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита. Об этом сказано на сайте ведомства по Челябинской области.

35-летний житель города Коркино Челябинской области не выплачивал алименты на содержание трех детей от первого брака с 2015 года. Общая сумма долга составляла около одного миллиона рублей. Отмечается, что мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. В частности, суд назначал ему 20 часов исправительных работ, которые должник не отработал.

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Для того, чтобы доставить неплательщика алиментов в суд, сотрудники ФССП нанесли визит по месту жительства мужчины и его новой семьи. Его супруга заявила, что мужа нет дома, и судебные приставы решили осмотреть квартиру, чтобы убедиться в этом. В помещении также находился двухлетний ребенок супружеской пары, который повел гостя в спальню.

Судебный пристав, подумав, что ребенок хочет показать ему свои игрушки, пошел за ним. В комнате мальчик показал пальцем на промежуток шириной около 30-40 сантиметров между стеной и кроватью, где прятался его отец. В тот же день мужчина предстал перед судом и был отправлен под арест на семь суток.

В феврале сообщалось, что в Санкт-Петербурге судебные приставы нашли должницу по алиментам, записавшись к ней на процедуру шугаринга. Женщина постоянно меняла место жительства и игнорировала вызовы приставов, однако они выяснили, что должница оказывает косметологические услуги на дому.

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